Звезда Дома-2 Оксана Ряска рассказала о зверствах, которые происходят на проекте. Новый возлюбленный девушки Дима Меленевский уже несколько дней подряд безжалостно издевается над ней.

Звезда "Дома-2" Оксана Ряска рассказала о зверствах, которые происходят на проекте. Новый возлюбленный девушки Дима Меленевский уже несколько дней подряд безжалостно издевается над ней.Дима без причины начал поднимать руку на хрупкую блондинку. Ряска в подробностях описала произошедшее."Он швырял меня в бассейн, заламывал руки и ноги, совал грязный тапок мне в рот, бил скакалкой… Это был настоящий ад" – призналась Оксана.Несмотря на столь дикое отношение, девушка пыталась дать Диме шанс. До последнего участница телестройки надеялась, что у них может что-то получиться. Но на доброту девушки мужчина ответил попыткой изнасилования."Недавно его позвала в комнату на разговор. И что вы думаете, там он начал срывать с меня одежду, душить, заламывать мне руки… Еще вытаскивал свой "арбузный хвостик", – рассказала порталу "Дом2Life" потрясенная Ряска.Блондинка пыталась вырваться. "Но просто была не в силах… Он весит 120 килограммов! Лучше я буду одна, чем с этим ничтожеством", – заявила Оксана, отметив, что Диму не остановили даже камеры. Позже этот эпизод показали на всю страну в эфире "Дома-2".