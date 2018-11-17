Основной идеей конкурса выступило формирование у молодого поколения участников дорожного движения ответственности, законопослушного и безопасного поведения на улицах...

В музее «Московский транспорт» состоялось торжественное награждение школьников, чьи творческие работы завоевали наивысшие оценки жюри.Открыли торжественную часть почетные гости мероприятия, среди которых директор музея «Московский транспорт» Максим Гуменюк, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Любовь Высоцкая, представители Департамента образования г. Москвы, сотрудники научно-практического центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы.Основной идеей конкурса «Город без опасности» выступило формирование у молодого поколения участников дорожного движения ответственности, законопослушного и безопасного поведения на улицах, во дворах и на проезжей части.Учащиеся московских школ продемонстрировали свои таланты в шести номинациях. «Фотостоп» – сквозь призму фотоискусства ребята демонстрировали развитие творческого потенциала личности и повышение культуры поведения на дорогах среди различных социальных групп населения. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Любовь Высоцкая поздравила ребят, отразивших в творчестве отличные знания Правил дорожного движения. Любовь Анатольевна пожелала начинающим фотографам дальнейших успехов и зеленого сигнала светофора на пути к новым свершениям.«Проект ИТ» выявил лучшие творческие работы в области информационных технологий в рамках пропаганды безопасного поведения участников дорожного движения. В номинации «Безопасный путь в школу» дети представили макет безопасного маршрута «дом-школа-дом». Не менее оригинальные работы представлены в номинациях «Мы рисуем улицу» и «Общественное голосование».Номинация, заслужившая особого внимания членов жюри и общественности, – «ЮИД». Юные инспекторы движения представили не менее креативные разработки. В роли законодателей моды ЮИДовцы подготовили презентации собственного дизайна формы отряда ЮИД, а также световозвращающих элементов. Лучшими модельерами стали учащиеся ГБОУ «Школа» № 2070, 667, 1515 и 2128 «Лефортово».После торжественного чествования победителей Пресс-центр ЮИД провел объемную журналистскую работу. Юные корреспонденты провели интервьюирование по итогам конкурса. Развернутый комментарий для юных помощников дорожной полиции предоставила майор полиции Любовь Высоцкая. Она отметила важность подобных конкурсов в рамках повышения грамотности в сфере безопасности дорожного движения для разных возрастных категорий.В завершение доброго праздника детства все участники сделали общее фото на память.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81