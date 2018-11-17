В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилейной даты...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилейной даты. В нем приняли участие более 400 человек как из числа личного состава, так и ветеранов.Торжественная часть открылась с награждения участковых уполномоченных столичной полиции. За неустанный труд, доблесть в поддержании и укреплении порядка были вручены почетные грамоты и благодарности от руководства ГУ МВД России по г. Москве, Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве и Московской городской думы.Поздравить и наградить сотрудников пришли заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка, депутат Московской городской думы Инна Святенко, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич и главный редактор газеты «Петровка, 38» Александр Обойдихин. Выступающие поблагодарили сотрудников за преданность своему делу.«Участковый уполномоченный полиции – это служба, которая наиболее близка к народу. Современный участковый – это лицо полиции, связующее звено между населением вверенной территории и правоохранительной системой. Участковым по долгу службы приходится быть «универсальными солдатами», в их компетенции находится весь спектр проблем участка – семейные конфликты, административные правонарушения, жалобы и обращения граждан. Отношение граждан к полиции прежде всего складывается благодаря вашей службе», – отметил Александр Половинка.В завершение для присутствующих была подготовлена праздничная концертная программа.На сегодняшний день участковый – это полицейский, чья задача постоянно быть рядом с гражданами, охранять безопасность граждан на вверенном ему административном участке, пресекать возможные нарушения закона.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве