Дональд Трамп заявил - он выиграет суд против журналиста CNN и введет новые правила для президентского пула, чтобы корреспонденты вели себя более уважительно в Белом доме.

Дональд Трамп заявил — он выиграет суд против журналиста CNN и введет новые правила для президентского пула, чтобы корреспонденты вели себя более уважительно в Белом доме.Ранее окружной суд Вашингтона потребовал от администрации президента восстановить журналисту CNN аккредитацию. Выдал на это временный ордер и анонсировал окончательный приговор уже в ближайшее время.Корреспондент лишился её после того, как в начале ноября крепко поссорился из-за мигрантов с Дональдом Трампом во время пресс-конференции, напоминает телеканал "Россия 24". Президент обиделся и закрыл журналисту допуск в Белый дом. Но дело обрело нешуточный резонанс — Трампа обвинили в нападках на свободу слова. А телеканал CNN, недолго думая, подал на президента США в суд.