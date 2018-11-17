Вечером 17 ноября стало известно о смерти знаменитого исполнителя Евгения Осина. О трагедии высказалась телеведущая Дана Борисова: она шокирована случившемся.

Вечером 17 ноября стало известно о смерти знаменитого исполнителя Евгения Осина. О трагедии высказалась телеведущая Дана Борисова: она шокирована случившемся.По словам артистки, все знали о болезни Осина: певец долгое время боролся с алкоголизмом. К сожалению, почему ему никто так и не смог."Настолько это все прискорбно и настолько... Просто ужас. Кричали, ко всем обращались... Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью..." – заявила Борисова. По ее словам, ситуация, в которой Осин находился, его полностью устраивала, передает LifeShot."Но это был такой человек. Ну ничего он не хотел менять – его все устраивало" – добавила она.Напомним, что о кончине Осина стало известно вечером 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве.Причина смерти остается неизвестной. По предварительным данным, у Евгения Осина остановилось сердце.