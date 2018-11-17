Источник в столичных экстренных службах сообщил, что на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне возник пожар. По его словам, происходит факельное горение одной из двух крекинговых установок, очаг возгорания один.

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне возник пожар. По его словам, происходит факельное горение одной из двух крекинговых установок, очаг возгорания один.Пока пожарным удается сдерживать переход огня на вторую установку, передает "Интерфакс". В результате возгорания никто не пострадал. В целях безопасности с близлежащей территории эвакуирован персонал предприятия.ТАСС сообщает, что пожар тушат более 160 человек, огонь локализовать пока не удалось, угроза его распространения сохраняется. Пожару присвоен второй номер сложности.Очевидцы сообщают, что на месте ЧП виден второй факел огня. В настоящее время информация о возможном переходе возгорания на соседние с горящей крекинговой установкой сооружения проверяется.