При обследовании квартиры оперативники обнаружили электронные весы, 6 пакетов с таблетками разного цвета – всего более 1000 таблеток...

«В рамках Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве в Юго-Восточном округе столицы задержали подозреваемого в покушении на сбыт психоактивного вещества – МДМА», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате отработки оперативной информации полицейские задержали на Люблинской улице 25-летнего приезжего по подозрению в распространении запрещенных средств и веществ на территории города.Как было установлено, мужчина приобрел крупную партию психотропного вещества, складировал его в арендуемом жилом помещении, после чего расфасовал с целью дальнейшего распространения через закладки.При обследовании квартиры оперативники обнаружили электронные весы, 6 пакетов с таблетками разного цвета – всего более 1000 таблеток, множество пакетов с неизвестным веществом и 2 куска спрессованного вещества растительного происхождения.Часть изъятого, согласно проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованию, является психотропным веществом – МДМА, массой более 630 граммов. Остальные вещества направлены на исследование.Общий вес изъятого составил более 1 килограмма 150 граммов.По данному факту ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве