Площадь пожара составила 500 квадратных метров
Площадь пожара составила 500 квадратных метров
Во Владимирской области произошёл пожар в цехе по производству рыбы.
Сообщение о возгорании здания на улице Набережной в городе Лакинск Собинского района поступило в МЧС в 16.15 17 ноября.
«На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Собинского гарнизона. Первое подразделение прибыло на место в 16.20», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.
Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Ликвидировать открытое горение удалось к 18.40. На месте работали 34 сотрудника МЧС и 13 автомобилей.
На пожаре никто не пострадал.