Площадь пожара составила 500 квадратных метров

Площадь пожара составила 500 квадратных метровВо Владимирской области произошёл пожар в цехе по производству рыбы.Сообщение о возгорании здания на улице Набережной в городе Лакинск Собинского района поступило в МЧС в 16.15 17 ноября.«На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Собинского гарнизона. Первое подразделение прибыло на место в 16.20», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.Ликвидировать открытое горение удалось к 18.40. На месте работали 34 сотрудника МЧС и 13 автомобилей.На пожаре никто не пострадал.