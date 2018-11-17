Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский выбыл на срок от четырех недель из-за перелома ноги.

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский выбыл на срок от четырех недель из-за перелома ноги.Вратарь получил травму в среду на тренировке перед матчем регулярного чемпионата с "Питтсбург Пингвинз". Проведенного обследование подтвердило у него перелом ноги, из-за которого Василевский пропустит от четырех до шести недель."Парень ломает ногу, — прокомментировал травму россиянина его дублер Луи Доминг, которого цитирует русскоязычная версия сайта NHL.com. — Не может ходить после этого. Потом он прикладывает немного льда к ней и говорит, что готов играть. Я всегда говорил, что его просто так из строя не выведешь".В нынешнем сезоне Василевский одержал девять побед в 13 поединках, отражая 92,7% бросков и пропуская 2,27 шайбы в среднем за игру.