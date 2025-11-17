С 17 по 23 ноября во Владимирской области изменится расположение 23 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Новые адреса камер опубликовало ГБУ «Владупрдор». Стационарные камеры будут

С 17 по 23 ноября во Владимирской области изменится расположение 23 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Новые адреса камер опубликовало ГБУ «Владупрдор». Стационарные камеры будут работать в следующих местах: 1. М-7 «Волга» (103, 116 и 181 км) 2. Р-132 «Золотое кольцо» (316-317 км) 3. Судогодское шоссе, 81 во Владимире 4. Улица Кольчугинская, 57 в Александрове 5.