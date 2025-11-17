Арбитражный суд Владимирской области отказал владелице цветочного магазина в Коммунаре, которая пыталась оспорить решение мэрии о сносе своего здания. Магазин расположен на Судогодском

Арбитражный суд Владимирской области отказал владелице цветочного магазина в Коммунаре, которая пыталась оспорить решение мэрии о сносе своего здания. Магазин расположен на Судогодском шоссе, 19 — на этом месте планируется строительство новой поликлиники для Областной клинической больницы. Суд установил, что здание магазина никогда не являлось объектом капитального строительства. Участок был передан в аренду без права