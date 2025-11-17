16 ноября на Южном обходе трассы М-7 «Волга» во Владимирской области произошло ДТП. Большегрузный автомобиль съехал с дороги и оказался в кювете на выезде в сторону Нижнего Новгорода в

16 ноября на Южном обходе трассы М-7 «Волга» во Владимирской области произошло ДТП. Большегрузный автомобиль съехал с дороги и оказался в кювете на выезде в сторону Нижнего Новгорода в Камешковском районе. В аварии никто не пострадал. Для освобождения машины спасателям пришлось демонтировать участок отбойного ограждения с помощью специального оборудования. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.