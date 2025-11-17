Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку по городу Владимиру. За сезон 25 года выполнено большое количество работ по благоустройству во дворах и на общественных территориях.

Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку по городу Владимиру. За сезон 25 года выполнено большое количество работ по благоустройству во дворах и на общественных территориях. Губернатор проверил результаты, пообщался с жителями, дал рекомендации по облагораживанию города. Одна из точек маршрут — бульвар художника Иванова. Это общественное пространство преобразилось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской