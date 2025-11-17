Отправку обеспечило правительство Владимирской области.

В Белгородскую область отправлен новый гуманитарный конвой весом 20 тонн. Отправку правительство Владимирской области.Гуманитарная помощь включает предметы первой необходимости для личного состава: строительные материалы, банные печи, топливо для отопления, электрогенераторы, камуфляжные сетки, водонепроницаемое покрытие, обувь, питьевую воду, картофель и долго хранящиеся продукты питания.Отправленные товары призваны поддержать комфортные бытовые условия бойцов и обеспечить бесперебойное снабжение подразделений необходимыми ресурсами.