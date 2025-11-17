Из-за дождя и мокрого снега увеличилось число аварий на региональных трассах.

Первые снежные выходные в регионе стали испытанием для водителей. Из-за дождя и мокрого снега увеличилось число аварий на региональных трассах.Коммунальщики быстро отреагировали на ухудшение погодных условий. Специальная техника круглосуточно очищала дороги и обрабатывала их противогололедными материалами. Только за одни сутки было задействовано больше 100 единиц техники и потрачено около 2,3 тысячи тонн песка и соли, в правительстве области.Однако дорожные условия все равно оказались роковыми для некоторых участников дорожного движения. Так, в городе Кольчугино произошло серьезное происшествие. Утром 15 ноября пожилой водитель ВАЗ потерял управление машиной, съехал в кювет и перевернулся. Водитель погиб на месте аварии.Кроме того, на федеральной трассе М-7 «Волга» случилось лобовое столкновение автомобилей «Фотон» и «Мицубиси». Пострадали пассажиры обоих транспортных средств, получившие травмы различной степени тяжести, в УМВД по региону.Комиссия по чрезвычайным ситуациям региона продолжает следить за ситуацией на дорогах и призывает автомобилистов соблюдать осторожность в сложных погодных условиях.