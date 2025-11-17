Эти кадры сняты сразу после пожара внутри «Рынка на Студеной». В 2 часа ночи 15 ноября площадку для отдыха, где нередко проходят городские фестивали и кинопоказы, заволокло черным дымом. По

Эти кадры сняты сразу после пожара внутри «Рынка на Студеной». В 2 часа ночи 15 ноября площадку для отдыха, где нередко проходят городские фестивали и кинопоказы, заволокло черным дымом. По данным МЧС, отделка и имущество рынка повреждены на площади 100 квадратных метров. Сегодня все, что было повреждено огнем, сотрудники кафе и ресторанов восстанавливают своими силами