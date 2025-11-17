Здание, расположенное на Центральной улице, давно пребывает в плачевном состоянии.

Заброшенное здание бывшего клуба в Суздальском районе представляет серьезную опасность для жителей села Семеновское-Красное. Проверка, проведенная местной прокуратурой, выявила многочисленные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей, в пресс-службе ведомства.Здание, расположенное на Центральной улице, давно пребывает в плачевном состоянии: окна выбиты, дверей нет, внутри скопился мусор. Территория не ограждена, что позволяет свободно проникнуть внутрь любому желающему, включая детей. Это создает риск возникновения пожаров, травм и иных опасных ситуаций.Прокуратура обратилась в суд с иском против собственника объекта, требуя немедленно установить забор и закрыть окна и двери, чтобы предотвратить возможные происшествия. Контроль над исполнением требований возложен на органы надзора.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .