В селе Семеновское-Красное находится заброшенное здание бывшего клуба, которое долгое время стоит без дверей и окон, что создает опасность для жителей. Прокуратура обнаружила, что объект не огорожен, туда свободно могут проникать посторонние, включая детей. Из-за угрозы несчастных случаев и возможных пожаров прокуратура подала в суд иск с требованием обязать собственника установить ограждение, закрыть окна и