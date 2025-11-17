Работы выполнены по заказу муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского района» (МКУ «УГЗ Петушинского района»).

завершил дооснащение муниципальной системы оповещения населения (МСОН) в Петушинском районе Владимирской области. Работы выполнены по заказу муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского района» (МКУ «УГЗ Петушинского района»). В рамках проекта специалисты провайдера установили и настроили центральный пульт управления в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Кроме того, в восьми населенных пунктах района дополнительно смонтированы сиренно-речевые точки оповещения.Андрей Сучков, начальник МКУ «УГЗ Петушинского района»:«Благодарим "Ростелеком” за качественную реализацию проекта! Эффективная работа системы оповещения гарантирует, что население будет своевременно информировано о потенциальных угрозах, включая пожары, подтопления, военную опасность и другие. Благодаря дооснащению у нас появился автоматизированный центральный пульт управления, который позволит минимизировать человеческий фактор при принятии решений».Оборудование, установленное «Ростелекомом», производится в России ООО «Триалинк Груп» . Все устройства обладают уникальными техническими характеристиками, включая возможность быстрой интеграции с платформой «Безопасный город», решениями умного города, системами «112» и обеспечения безопасности жизнедеятельности (КСОБЖН).Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«При создании и дооснащении инфраструктуры оповещения в Петушинском районе мы использовали передовые технологии, которые позволяют оперативно информировать людей о возможных угрозах и минимизировать риски. Комплекс аппаратно-программных средств "Марс-Арсенал” уже доказал свою надежность и удобство использования в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Меленковском и Муромском районах области. Всего в регионе сейчас подключено около 450 точек оповещения. Важно отметить, что система может быть использована, например, и во время проведения культурно-массовых мероприятий. Это делает ее не только инструментом обеспечения безопасности, но и многофункциональной платформой для коммуникации с населением».С 1 сентября 2023 года на территории России действует новый порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности комплексов оповещения жителей. «Ростелеком» реализует проекты по внедрению автоматизированных решений, обеспечивающих надежную передачу сигнала о возможной опасности во всех регионах страны.Более подробную информацию можно найти на официальном провайдера, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 30 00.Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.