В ближайшее время судьи определятся с датой начала судебных заседаний.

Октябрьский районный суд Владимира к рассмотрению двух громких уголовных дел, касающихся коррупции среди высокопоставленных чиновников региона. В ближайшее время судьи определятся с датой начала судебных заседаний.Бывший мэр Владимирского областного центра Дмитрий Наумов предстанет перед судом за миллионную взятку. Как в Следственном комитете и управлении ФСБ, расследование установило, что осенью 2023 года два предпринимателя попросили Наумова содействовать их продвижению в местном ритуальном бизнесе. Мэр предоставил им должности руководителей муниципальных предприятий, обеспечив таким образом монополизацию рынка. За помощь Наумов получал деньги непосредственно в своем рабочем кабинете. Всего следствие зафиксировало три эпизода передачи денег общей суммой не менее 1,1 млн рублей.Второй случай начальника одной из колоний региона. Начальник исправительного учреждения №1 во Владимире оказался фигурантом уголовного дела о получении взятки размером 150 тысяч рублей. По версии следствия, чиновник потребовал от заключенной денежное вознаграждение за изменение условий труда ее знакомой осужденной женщины. Передача денежных средств осуществлялась через посредницу, ранее отбывавшую срок наказания в той же колонии.Оба случая вызвали широкий общественный резонанс, поскольку касаются должностных преступлений представителей власти высокого уровня. Теперь предстоит судебное разбирательство, которое расставит все точки в истории обеих коррупционных схем.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .