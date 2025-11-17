По общей площади это более 15 футбольных полей.

С начала 2025 года «Т Плюс» провела благоустройство 325 объектов в городе Владимире, где проводились перекладки трубопроводов, а также ремонтные работы теплосетей.Всего с января по ноябрь бригады центральной ремонтной службы и подрядных организаций благоустроили более 34,9 тыс. кв. метров покрытия после ремонтов. В том числе восстановили 18,9 тыс. кв. метров газона с засевом травы, и уложив на 16 тыс. кв. метров дорог, проездов и тротуаров асфальт. Ещё на 78,5 тыс. кв. метрах благоустройство было восстановлено по итогам летней программы реконструкции теплосетей. По общей площади это более 15 футбольных полей.При проведении ремонтных работ на тепловых сетях в осенне-зимний период энергетики будут благоустраивать раскопки в так называемом зимнем варианте, засыпая нарушенное покрытие щебнем. Чистовое благоустройство таких объектов «Т Плюс» будет проводить весной и в начале лета 2026 года, когда начнут работу асфальтовые заводы. К этому времени грунт просохнет и даст усадку, что позволит выполнить работы максимально качественно.Реклама. .