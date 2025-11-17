С начала 2025 года во Владимире компания «Т Плюс» благоустроила 325 объектов после ремонта и перекладки тепловых сетей. Было восстановлено свыше 110 тыс. кв. м покрытий, включая асфальт на дорогах

С начала 2025 года во Владимире компания «Т Плюс» благоустроила 325 объектов после ремонта и перекладки тепловых сетей. Было восстановлено свыше 110 тыс. кв. м покрытий, включая асфальт на дорогах и тротуарах, а также газоны с новым травяным покрытием. Восстановление после летней реконструкции составило 78,5 тыс. кв. м, а работы с января по ноябрь –