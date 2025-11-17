Мусор должны были утилизировать на спецполигоне.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области разгорелся очередной мусорный скандал. Жители поселка Золотково забили тревогу: вместо утилизации на спецполигоне, отходы, включая бытовой мусор, пластик и даже мебель, были вывезены в поле и подожжены. Об этомИзначально региональный оператор отказался вывозить мусор, сославшись на примесь растительных отходов и стройматериалов. После жалоб администрация поселка начала вывозить отходы, но, по словам очевидцев, не на полигон, а в сторону деревень Крюково и Лазаревка, где и были замечены костры и едкий дым с запахом пластика.Общественники уже обратились в прокуратуру, так как это не первый случай нарушения правил утилизации отходов в районе.