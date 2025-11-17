Участок был сдан в аренду ещё в 2019 году.

В микрорайоне Коммунар Владимира разрешился спор о магазине цветов, расположенном на Судогодском шоссе, 19. Владелица пыталась доказать через суд, что её магазин является капитальным строением. Этот вопрос особенно актуален, поскольку именно на этом месте планируется строительство новой поликлиники для Областной клинической больницы.Судья, изучив документы, пришёл к выводу, что магазин никогда не предназначался для капитального строительства. Участок был сдан в аренду ещё в 2019 году, и по условиям договора мэрия города не предоставляла разрешение на возведение капитальных объектов. На прошлой неделе суд отказал предпринимательнице в иске.Это означает, что после окончания срока аренды 20 июня 2026 года городские власти получат право требовать сноса здания для дальнейшего строительства поликлиники.