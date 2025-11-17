В поселке Вяткино Судогодского района завершилось строительство новой автомобильной дороги. Протяженность асфальтированного участка составила 1,1 километра. Как сообщает правительство

В поселке Вяткино Судогодского района завершилось строительство новой автомобильной дороги. Протяженность асфальтированного участка составила 1,1 километра. Как сообщает правительство Владимирской области, дорога соответствует современным стандартам: ее ширина вместе с укрепленными обочинами достигает 7 метров. Для отвода воды с проезжей части смонтирована ливневая канализация и установлены современные очистные сооружения. Помимо этого, в рамках благоустройства построено 180