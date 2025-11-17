Комитет по охране здоровья поддержал ряд важных инициатив.

В Государственной Думе продолжается активная работа над поправками ко второму чтению федерального бюджета на ближайшие три года. Особое внимание уделяется здравоохранению и социальной поддержке граждан. О результатах работы рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях.Комитет по охране здоровья поддержал ряд важных инициатив. В частности, на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан будет выделено 5,8 млрд рублей в 2026 году, 21,1 млрд в 2027-м и 28,5 млрд в 2028-м. На прививочную кампанию в 2026 году предусмотрено дополнительно более 5 млрд рублей.Значительно увеличится сумма гранта для Фонда поддержки детей с тяжелыми хроническими заболеваниями «Круг добра» – на более чем 15 млрд рублей в 2027 году. Расширяется и лекарственное обеспечение пациентов по программе «14 высокозатратных нозологий» на сумму свыше 4 млрд рублей в 2026 году.Важная поправка касается создания Центров высокотехнологичного протезирования и реабилитации для участников СВО, на что в 2026-2028 годах направят более 3,3 млрд рублей. Также на 3 млрд рублей увеличатся трансферты регионам на массовое обследование новорожденных на врожденные и наследственные заболевания. Вырастет и поддержка региональных центров помощи больным сахарным диабетом.Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправки, касающиеся страхового стажа. Теперь нестраховой период по уходу за ребенком до 1,5 лет будет учитываться без ограничения в 6 лет, а также стаж будет учитываться на каждого ребенка индивидуально. Например, для двойни это составит 3 года.«Эти меры призваны улучшить качество жизни россиян, восстановить справедливость и поддержать тех, кто нуждается в помощи государства. Работа над бюджетом продолжается, и каждая цифра тщательно выверяется», — отметил Игорь Игошин.