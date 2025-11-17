Ковров стал местом проведения масштабного всероссийского турнира по дзюдо, где собрались более 160 спортсменов из 27 регионов. В спорткомплексе «Молодёжный» прошли соревнования, на которых

Ковров стал местом проведения масштабного всероссийского турнира по дзюдо, где собрались более 160 спортсменов из 27 регионов. В спорткомплексе «Молодёжный» прошли соревнования, на которых владимирская команда из 15 человек завоевала шесть медалей. Об этом рассказали в облправительстве. В состязаниях, посвящённых памяти Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, спортсмены боролись за награды в упорных поединках. Владимирцы выиграли