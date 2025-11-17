Бойца не признавали погибшим.

Во Владимирской области муромская прокуратура добилась через суд признания военнослужащего, участвовавшего в СВО, погибшим. Это решение позволит его бабушке получить положенные федеральные и региональные выплаты. Об этом рассказали вПрокуратура провела проверку после обращения жительницы Мурома, которая фактически воспитывала своего внука до его совершеннолетия. В августе 2024 года военнослужащий пропал без вести в зоне СВО, что было подтверждено служебным разбирательством.Однако отсутствие официального признания его гибели не давало бабушке возможности оформить меры социальной поддержки. Чтобы защитить ее права, прокурор обратился в Муромский городской суд с иском о признании военнослужащего умершим. Суд полностью удовлетворил это требование.