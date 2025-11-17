Местами пройдут ледяные дожди, появится гололедица и сильный гололед.

МЧС жителей Владимирской области о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых вечером 17 ноября. Местами пройдут ледяные дожди, появится гололедица и сильный гололед.Эти факторы значительно увеличат вероятность чрезвычайных ситуаций: возможны сбои в энергоснабжении, проблемы с транспортом, повреждения коммуникаций и массовые дорожно-транспортные происшествия.Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам проявлять особую осторожность: избегать парковки авто вблизи деревьев и шатких построек, внимательно управлять транспортными средствами и заранее планировать маршруты передвижения.