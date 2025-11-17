Мужчина, работая педагогом и консультантом для мигрантов, предлагал им фиктивные договоры подряда.

Владимирская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 30-летнего уроженца Узбекистана, который обвиняется в организации незаконного канала миграции в России. ПодробностиПо версии следствия, мужчина, работая педагогом и консультантом для мигрантов, предлагал им фиктивные договоры подряда.С июля 2021 по март 2024 года обвиняемый заключил три таких договора с гражданами Узбекистана, предоставив их в миграционную службу для продления патентов. За эти услуги он получил 12 тысяч рублей. Теперь дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде.