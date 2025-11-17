За последнюю неделю, с 10 по 16 ноября, на дорогах Владимирской области произошло 35 ДТП, в которых один человек погиб и 46 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Смертельная авария произошла 15 ноября в Кольчугино. 72-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Пенсионер скончался