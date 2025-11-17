Через интернет он заказал изготовление фиктивного уведомления о регистрации.

Прокуратура направила в суд дело жителя Казахстана, использовавшего фальшивые бумаги для легализации своего пребывания в России.Мужчина приехал в Россию в декабре прошлого года на заработки, имея законные документы. Однако после окончания срока временной регистрации, проживавший некоторое время в кабине грузовика мигрант решил подделать документ, подробности в прокуратуре.Через интернет он заказал изготовление фиктивного уведомления о регистрации, заплатив за услугу 15 тысяч рублей. Полученный поддельный документ мужчина использовал при проверке сотрудниками ГИБДД на трассе М-7 возле города Вязники.Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до реального тюремного заключения.