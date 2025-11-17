Губернатор Владимирской области Авдеев поздравил учителей в своих соцсетях, отметив значимость их труда.

Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» двум выдающимся педагогам Владимирской области. Об этом рассказалЭтой высокой награды удостоены Валентина Гужова, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №25, и Наталья Тарасова, занимающая аналогичную должность в гимназии №3.Губернатор Владимирской области Авдеев поздравил учителей в своих соцсетях, отметив значимость их труда. Он пожелал Валентине Владимировне и Наталье Александровне дальнейших успехов в их авторитетной профессии, а также хороших учеников, которые станут достойными продолжателями их дела.