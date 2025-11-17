Губернатор Владимирской области Авдеев поздравил учителей в своих соцсетях, отметив значимость их труда.
Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» двум выдающимся педагогам Владимирской области. Об этом рассказал
Этой высокой награды удостоены Валентина Гужова, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №25, и Наталья Тарасова, занимающая аналогичную должность в гимназии №3.
Губернатор Владимирской области Авдеев поздравил учителей в своих соцсетях, отметив значимость их труда. Он пожелал Валентине Владимировне и Наталье Александровне дальнейших успехов в их авторитетной профессии, а также хороших учеников, которые станут достойными продолжателями их дела.