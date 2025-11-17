«Звездное небо», «Северное сияние» и обновленная ель. Владимир украшают к Новому году. С первым снегом в древней столице появились и первые арт-объекты, приуроченные к празднику. Всего в

«Звездное небо», «Северное сияние» и обновленная ель. Владимир украшают к Новому году. С первым снегом в древней столице появились и первые арт-объекты, приуроченные к празднику. Всего в городе появится 21 инсталляция, не считая 150 цифровых конструкций, которые также будут создавать новогоднюю атмосферу. Первой инсталяцией стали «Свечи». Как говорит сам подрядчик, место, где стоит арт-объект символично