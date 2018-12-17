Сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Теплый Стан г. Москвы задержан подозреваемый в хранении наркотических средств...

Сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Теплый Стан г. Москвы задержан подозреваемый в хранении наркотических средств.Сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Теплый Стан г. Москвы в ходе патрулирования территории на Ленинском проспекте был замечен мужчина, который вел себя подозрительно. При личном досмотре в кармане куртки полицейские обнаружили у 38-летнего неработающего москвича коробочку с неизвестным веществом. В дальнейшем, в ходе обыска в квартире по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Исследованием, проведенным ЭКЦ УВД по ЮЗАО, установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин массой более 460 граммов. Установлено, что данное вещество злоумышленник приобрел ранее у неизвестного.Следствием ОМВД России по району Теплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56