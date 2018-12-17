Подозреваемый зашел в один из продуктовых магазинов, где, не оплатив товар, спрятал его и направился к выходу...

Участковыми уполномоченными полиции УВД по ЮВАО был задержан 35-летний приезжий по подозрению в краже товара из магазина.В полицию из одного из магазинов, расположенных на Ферганской улице, поступило сообщение о краже товара. Сотрудники полиции Отдела МВД России по району Выхино-Жулебино задержали мужчину, который зашел в один из продуктовых магазинов, где, не оплатив товар, спрятал его и направился к выходу. Установлено, что 35-летний приезжий несколько дней подряд ходил в магазин и выносил пакеты с продуктами, не оплачивая их.Дознанием УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18