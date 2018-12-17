Александр Кокорин и Павел Мамаев принесут больше пользы обществу на футбольном поле, чем в тюремной камере. Так считает бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.

Александр Кокорин и Павел Мамаев принесут больше пользыобществу на футбольном поле, чем в тюремной камере. Так считает бывшийполузащитник сборной России Андрей Аршавин.Дело серьезное, нападающий "Зенита" АлександрКокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заслужили наказания.Однако оно должно быть таким, чтобы футболистам не пришлось проводить время зарешеткой, уверен Андрей Аршавин."Я думаю, что все серьезно, но это было понятноизначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придется проводитьвремя в местах не столь отдаленных. Потому что как бы то ни было, нашемуобществу они более полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидягде-то за решетками", – приводит слова АршавинаНапомним, футболисты 8 октября устроили дведраки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафенабросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменовпопали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8 декабря.Позже следствие ходатайствовало о продлении срока содержания футболистов подстражей – арест продлен до 8 февраля.Ранее известный продюсер, основатель "Ласкового мая"Андрей Разин сообщил со ссылкой на "собственные источники в Кремле",что , которые сейчас находятся в СИЗО "Бутырка", неудастся обойти закон. Не помогут им и самые лучшие адвокаты – по данным Разина,вопрос о наказании для нападающего питерского "Зенита" иполузащитника "Краснодара" уже решен. Кокорин и Мамаев получат реальные сроки.