Внеочередное общее собрание, созываемое в соответствии со статьей 34 Устава, состоится в субботу 23 февраля 2019 года в Париже. В нем примут участие все клирики Архиепископии

15 декабря 2018-го года Константинополь запомнит надолго. Скорее всего навсегда будет вписана эта дата в историю Церкви с определяющим ее словом Вселенская.На эту дату был назначен не только Освященный собор в Киеве, где решалась судьба украинского православия.После неожиданного лишения томоса Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе и, соответственно, статуса Экзархата, архиепископ Хариупольский Иоанн (Ренетто) назначил на 15 декабря совместное собрание Епархиального Совета и духовенства Архиепископии из клириков и мирян.Дата была выбрана чрезвычайно мудро: внимание всего мира было приковано к событиям на Украине, развивавшимся настолько бурно и эмоционально, что мало кто успевал следить за происходящим в Париже.Да и следить было особенно не за чем. На сайте Архиепископии несколько дней висело Сообщение епархиального управления с информацией, что назначенное на субботу пастырское собрание "не является уставным органом, уполномоченным принимать решения о будущем Архиепископии, но необходимым для осуществления епископского служения местом обмена мнений и общения между правящим архиепископом и духовенством".В день собрания и до настоящего времени его участники сохраняют полное молчание о том, как происходило обсуждение. Известно лишь, что собрание состоялось в церкви преподобного Сергия Радонежского. И что в нем приняло участие почти все духовенство Архиепископии.И только на следующий день стало известно, что итоги обсуждения ситуации были рассмотрены в Совете Архиепископии, состоявшемся сразу после пастырского собрания. После чего архиепископ Хариупольский Иоанн принял решение о созыве Внеочередного общего собрания Правящего епархиального объединения православных русских ассоциаций в Западной Европе."Внеочередное общее собрание, созываемое в соответствии со статьей 34 Устава, состоится в субботу 23 февраля 2019 года в Париже. В нем примут участие все клирики Архиепископии, а также делегаты от мирян, избранные приходами и общинами Архиепископии. Повестка дня: обсуждение решения Вселенского Патриархата о "реорганизации статуса экзархата", оглашенного в Сообщении Священного Синода от 29 ноября 2018 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.