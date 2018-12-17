Сбили на переходе. Во Владимире девушка попала под автобус на зебре. ДТП произошло сегодня на проспекте Строителей около 14:20 в районе остановки Педагогический университет. По предварительной информации, рейсовый автобус 23 маршрута двигался на красный по левой полосе. В соцсетях очевидцы аварии рассказывают, что до начала движения транспорта оставалось не менее 5 секунд, когда автобус вылетел на пешеходный переход.

Сбили на переходе. Во Владимире девушка попала под автобус на "зебре". ДТП произошло сегодня на проспекте Строителей около 14:20 в районе остановки "Педагогический университет". По предварительной информации, рейсовый автобус 23 маршрута двигался на "красный" по левой полосе. В соцсетях очевидцы аварии рассказывают, что до начала движения транспорта оставалось не менее 5 секунд, когда автобус вылетел на пешеходный переход. В это время по зебре на зеленый сигнал светофора шла девушка 1996 года рождения, она и оказалась под колесами общественного транспорта. С травмами пострадавшую госпитализировали. Ни пассажиры автобуса, ни его водитель в аварии не пострадали. Действия водителя сейчас будут изучать сотрудники Госавтоинспекции.Валерьян Шируков, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру:На данный момент будет проводиться административное расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия данного дорожно-транспортного происшествия и будет дана правовая оценка. Будет установлена причина и условия, если виновность его будет признана, будет решаться вопрос о правовых санкциях с учётом тяжести причиненных последствий".