В итальянском городке Риднау гонкой преследования среди мужчин завершился второй этап Кубка IBU. Российский биатлонист Антон Бабиков по итогам гонки на 12,5 километров финишировал на втором месте.

В итальянском городке Риднау гонкой преследования среди мужчин завершился второй этап Кубка IBU. Российский биатлонист Антон Бабиков по итогам гонки на 12,5 километров финишировал на втором месте.Победу на этапе праздновал норвежский лыжник Йоханнес Дэйл, преодолевший дистанцию за 33 минуты 36,8 секунды. На огневом рубеже он допустил два промаха. Бабиков промахнулся единожды, но проиграл норвежцу ходом и приехал к финишу через 13,7 секунды после победителя. Третье место занял француз Симон Фуркад. Его показатели – отставание 47,4 секунды при одном промахе.Также в десятку лучших попали россиянин Александр Поварницын, ставший седьмым (+1.14,0 – 2) и Сергей Корастылев, занявший девятую позицию (+2.02,4 – 3).Ранее в воскресенье по итогам женской гонки преследования весь пьедестал почета заняли российские спортсменки.