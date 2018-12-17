Регион Башкирия не только степь, но и живописные горы. Что такое кумысотерапия? Как организовать праздник гуся? И электробусы.

Регион Башкирия не только степь, но и живописные горы. Что такое кумысотерапия? Как организовать праздник гуся? И электробусы. Полностью фильм Алексея Михалева об удивительной Башкирии смотрите на канале "Россия-24".Какие ассоциации рождает фраза "мы в горах"? Как правило, вспоминают Кавказ, Саяны, горный Алтай. А вот Башкортостан тем, кто здесь ни разу не бывал, видится лесным или степным. Нет, степи здесь тоже есть, и весьма живописные, всё, как у Пушкина.Но местный ландшафт гораздо более многообразен. Предгорье юго-западного Урала, долина реки Усолки. Отроги местных гор хорошо известны православным верующим, причем не только в России, но и за рубежом. Как место явления Табынской иконы Божией Матери, которая считается одним из символов Башкортостана.Кому-то может показаться странным, что столь важные для православия события происходили и продолжают происходить на территории, где проживают преимущественно мусульмане. Но для местных жителей это вполне естественно.}В XX веке мусульмане, как и православные подверглись тотальным гонениям. В начале 80-х в Башкирии оставалось всего 15 мечетей. Сегодня их более 1 200. Количество общин за это время возросло более чем в 20 раз.Однако сугубо духовная жизнь не исчерпывает миссию человека на земле. Без ежедневных, порой рутинных, дел вера мертва, подчеркивает Талгат Таджуддин: "И мирный труд, когда он праведный, равняется поклонению Всевышнему. Девять десятых воздаяния Всевышнему в праведном труде, говорит пророк. Одна десятая только в поклонах, обрядах и постах".В подтверждение тех слов республиканские предприятия, продукция которых, зачастую, не имеет аналогов на территории страны, и даже за ее пределами.Это один из самых миниатюрных вертолетов в мире, созданный специалистами частного конструкторского бюро. Машина весит 250 килограммов и за час полета расходует всего 15 литров обычного 95 бензина. Здесь же, в Кумертау, расположено авиационное производственное предприятие холдинга "Вертолеты России", где создаются многоцелевые машины с возможностью корабельного базирования. Но все это спецзаказ, а вот пример массового производства.Вопрос на засыпку: где расположен КамАЗ? Ответ, вроде бы, очевиден. В Татарстане, головной офис ведь в Набережных Челнах. Но фактически это международный концерн, сборочные цеха которого находятся в Казахстане, Индии, Азербайджане и даже Литве. А в Башкортостане есть дочернее предприятие КамАЗа — НЕФАЗ. Крупнейшее в стране производство спецнадстроек на автомобильном шасси.В эти дни сразу в нескольких цехах НЕФАза ведется сборка принципиально новой продукции — первого в стране электробуса.Но не в одних только заводских цехах заметно характерное для Башкортостана отношение к труду. Мы во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии Минздрава России. Ежегодно около 800 операций на глазах здесь проводит генеральный директор центра — заслуженный врач Российской Федерации, хирург высшей категории профессор Мулдашев. За 20 лет клиника наполнилась высококлассным персоналом и приобрела международную известность. Здесь восстановили зрение тысячи пациентов из десятков стран мира.Трудно найти в республике место, где не был бы востребован кумыс. Целебные свойства он сохраняет трое суток. Потому-то устремляются в кумысолечебницу "Юматово" страждущие со всей страны. Одновременно клиника принимает не более 400 пациентов. Поскольку напиток производят в объемах далеких от индустриальных. Впрочем, это касается и домашней башкирской кухни, в целом.Каз омэсэ — праздник гуся, он же праздник пера. Хотя, по сути, это праздник первого снега. Заготовку гусятины в башкирских деревнях проводят, когда на реке появляется первый робкий лед. Есть еще и такое определение: это как сабантуй (так же весело), только гораздо более душевно и камерно, для близких.Традиции. Это слово во время съемок фильма звучало от наших героев чаще других. Взять хотя бы местную хореографическую школу с ее правилами и книксенами. Словно попадаешь в XIX век. Хотя вокруг обычные дети, подростки. С типичными для их возраста интересами, но сделавшие не по-детски ответственный выбор. Ведь в пансионе, в разлуке с родителями, понятное дело, не просто.Это не только о классическом балете, но и об отделении народного танца, которое в училище традиционно высокого уровня.Верность вековым традициям не отменяет современных тенденций. К примеру, желания учиться в столичных вузах, что позволяет потом вернуться на малую родину уже в новом статусе.