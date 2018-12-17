Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 20 по 23 в чешском городе Нове Место. В составе мужской сборной России произошли изменения. Вновь вызван в главную команду Антон Бабиков.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 20 по 23 в чешском городе Нове Место. В составе мужской сборной России произошли изменения. Вновь вызван в главную команду Антон Бабиков.Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков не участвовал в двух первых этапах Кубка мира, а выступал на Кубке IBU. В субботу Бабиков был срочно вызван в главную сборную для участия в эстафетной гонке, но не явился в расположение сборной. Подобное поведение биатлониста было расценено тренерским штабом как нарушение дисциплины, и Антон был выведен из состава сборной.Однако спортсмен смог доказать, что он не отказывался от участия в эстафете. Просто произошло недоразумение, из-за которого Антон не узнал о вызове. Бабиков возвращен в главную команду и примет участие в третьем этапе Кубка мира. Также в первую сборную вызван Антон Поварницын, а Эдуард Латыпов и Алексей Слепов выступят на этапе Кубка IBU.