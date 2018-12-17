Вдова актера Дмитрия Марьянова попросила благословения у друзей и знакомых. Девушка отметила, что идет в бой.

Вдова актера ДмитрияМарьянова попросила благословения у друзей и знакомых. Девушка отметила, что "идетв бой".За последний год Ксениипришлось многое вынести. После смерти супруга Бик в одиночку воспитывает подрастающую дочь и отбивается от назойливой прессы.По словам вдовызнаменитости, после гибели Марьянова на нее обрушился поток клеветы и грязи.Теперь ее окружают "ложь, травля, продажность, безжалостность, зависть,ненависть, не знающая границ, предательство". Ксения понимала, что любоеее заявление или поступок будут восприняты неправильно, поэтому у нее естьтолько один выход – молчать.Однако сегодня, 17 декабря,терпение Бик лопнуло. На собственной странице в Facebook она оставила очень эмоциональноепослание."⚔️Я иду в бой, ребята. За доченьку. За семью. Засебя. За Димку. За папу. За маму. За бабулю. Благословите, кто может. Если непоймете-пойму и приму. Ибо дальше эта Преисподняя не может продолжаться. С намиПРАВДА-значит с нами Вселенная. Такой Силы я давно не чувствовала. Знаю, "этимвсем" будет мало места. Но когда-то это НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – написала вдова артиста.Ниже девушка добавила постскриптум.Ксения отметила, что сейчас ей страшно так, как никогда не было ранее, поэтому она дрожит,как осиновый лист. Дочь Анфиса как может помогает родительнице: "отпаивает чаем сромашкой и корвалолом"."Дышим....дышим глубоко. Я-делаю-все-правильно. Пришловремя. Фух", – написала любимая женщина Дмитрия Марьянова."Ксения,Вы собрались на какую то передачу? Ничего не пойму", "Бог в помощь, Ксенюшка!!Благословения, мудрости и сил вам, девочки!", "Правда на вашей стороне ивы победите. А чувство собственного достоинства и поддержка родных и друзейпоможет вам. И вы отстоите свою правду,свою любовь,своего любимого.И БлагословиБоже вас в вашем решении!!!", "Верю в доброе! Все должно получиться!Держу за вас кулачки!" – проявили участие друзья Ксении.В комментариях девушка отметила,что действия, которые она собирается предпринять, могут навлечь на нее гнев нетолько злопыхателей, но и сторонников. Этой публикацией она пытается заранееоправдаться и предвосхитить возможное осуждение.Напомним, ДмитрийМарьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года, находясь на лечении в подмосковномцентре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб,закупоривший легочную артерию. Правоохранительные органы выяснили, чтосотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую, а после отменили вызов итранспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в крови Марьяновасильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психическихрасстройств.