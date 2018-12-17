Китай замахнулся на то, что Америка считает для себя безусловным. На технологическое лидерство. Сети 5G от Huawei своим союзникам Вашингтон приказывает у себя запретить, даже если контракты уже заключены, а дочь директора компании Huawei в Канаде по просьбе американцев арестована. Китайцы в ответ увозят в свою тюрьму двух заметных канадцев. На всякий случай. Как разменные фигуры.

Китай замахнулся на то, что Америка считает для себя безусловным. На технологическое лидерство. Но реальное соотношение сил сейчас таково, что Китай в этой сфере, сумев сконцентрировать усилия на приоритетах, выходит вперед, оставляя Америку позади. Так, впереди планеты всей по разработке телекомуникационных сетей пятого поколения 5G сегодня китайцы и их транснациональная компания Huawei. Конечно, корейские телефоны Samsung сейчас самые массовые в мире, но китайские Huawei на втором месте, отодвинув на третье американские Apple. Чувствительно для США. Вашингтон в таких случаях отбрасывает приличия. Сети 5G от Huawei своим союзникам Вашингтон приказывает у себя запретить, даже если контракты уже заключены, а дочь директора компании Huawei в Канаде по просьбе американцев арестована. Вряд ли это поможет, но в США, похоже, просто истерика. Китайцы в ответ увозят в свою тюрьму двух заметных канадцев. На всякий случай. Как разменные фигуры.Сингапур. Самая длинная очередь в мире за новым iPhone. Чего фанаты точно не ждали, так это рекламщиков Huawei. Они бесплатно раздали 200 фирменных аккумуляторов с надписью "они вам понадобятся". Намек на слабую батарею iPhone.Этот ход назвали гениальным троллингом, и китайский техногигант не впервые "кусает" яблочного конкурента: после презентации новых американских моделей вышел ролик: "Спасибо, что выпустили то же самое".Но худшую рекламу Apple сделали Канада и Штаты. В одной из китайских компаний из-за iPhone теперь можно лишиться работы, в другой — половины зарплаты. За отечественный смартфон, наоборот, премия. Вот комментарии после ареста в Ванкувере финдиректора Huawei в китайских новостях: "Готовность Канады попирать права человека обнажила ее двойные стандарты в этой области. Она становится разрушителем правозащитных действий в мире".А в китайских соцсетях — всплеск патриотизма."Я пользуюсь Huawei, мой парень любит Apple. Сказала ему поменять телефон, он не меняет. Решила поменять парня"."Китай наконец-то ответил США и Канаде, проявил твердую позицию, и не позволил слабым странам, которые пытаются подражать США, обижать Китай".Для китайцев "дело Huawei "- вопрос национальной гордости, пишет The Washington Post. Так и есть: свое название — в переводе "китайское достижение или успех Китая"- компания оправдывает полностью. Ее финдиректор Мэн Ваньчжоу входит в топ деловых женщин мира, кроме того, она наследница телекоммуникационной империи.В прошлом году Huawei возглавила рейтинг продаж смартфонов в Китае, а здесь у многих не один мобильный телефон. Плюс к тому компания — флагман проекта "цифрового Шелкового пути", в рамках которого сети нового поколения свяжут более 60 стран. А каждый десятый патент на технологию 5G сейчас принадлежит Китаю и, в частности, Huawei.Поэтому в Пекине некоторые расценили скандал как попытку сдерживания Китая и объявление технологической войны.Речь о задержании в КНР двух канадских граждан. Первый — Майкл Ковриг, бывший замглавы миссии Канады, знакомый с премьером Трюдо. Работал в Пекине и Гонконге, у него есть даже китайское имя Кан Минкай. Сейчас он сотрудник неправительственной организации, которая, настаивают в МИД КНР, не зарегистрирована в Китае, а значит, нарушает закон.Второй — Майкл Спэйвор, также возглавляет НПО по связям с Северной Кореей. Устраивает турпоездки в Пхеньян, проводит там хоккейные матчи. Предположительно, Спейвор лично знаком с Ким Чен Ыном и организовывал визит баскетболиста Родмана в КНДР, говорилось в единственной короткой заметке о его задержании."Канадские граждане Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор подозреваются в деятельности, которая подрывает национальную безопасность КНР. На данный момент эти два случая расследуются отдельно. Мы уведомили канадское посольство в Китае, все законные права задержанных соблюдены", — заявил официальный представитель МИД КНР.Свой визит в КНР отложила министр туризма Канады. Китай же отменил переговоры с торговой делегацией по лесному хозяйству, напрямую объяснив причину "продолжающимся судебным процессом" в отношении Мэн Ваньчжоу."Пекин, вероятно, считает, что США и другие страны пытаются оказать давление на Китай и сдержать его модернизацию. Он дает сильный ответ, опирается на патриотизм. Эти аресты указывают на готовность к конфронтации с Западом", — говорит аналитик Джозеф Чэн.Ответ может быть и экономическим: китайский суд в связи с патентными претензиями запретил продажу семи старых моделей iPhone. По подсчетам аналитиков, Apple может потерять на этом 12 миллиардов долларов. Битва техногигантов — часть торговой войны, так что ее исход во многом будет зависеть от договоренностей руководства Китая и США.