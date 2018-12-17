Стоимость нового американского истребителя, который заменит F-15C/D и F-22, может достигать 300 миллионов долларов, сообщает Defense News.

Новый американский истребитель шестого поколения может обойтись в 300 миллионов долларов, сообщает Defense News.Это высокая цена для истребителя, который должен заменить F-15C/D и F-22. Он будет обладать большей дальностью, а система обеспечения малозаметности будет более совершенной.Издание уточняет, что ВВС США не умеет укладываться в бюджет, но упоминает, что возможности истребителя будут действительно гораздо больше, чем у его предшественников.Америке понадобится не менее 414 машин для перестройки авиации.Сейчас на вооружении у США находятся самолеты пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Машины неоднократно подвергались резкой критике, в ноябре Пентагон даже заморозил программу оснащения армии из-за ржавчины на F-35, передает РИА Новости.