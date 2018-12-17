Большой турнир по микрофутболу. Во Владимире провели соревнования по необычному виду спорта. Микрофутбол от обычного отличается и масштабами игровой зоны, и продолжительностью матча. Чтобы поразить ворота соперника у команды есть всего 2 тайма по 3 минуты. Играют усечённым составом. На поле всего 2 человека, причём защищают ворота оба, фиксированного вратаря в команде нет.

Большой турнир по микрофутболу. Во Владимире провели соревнования по необычному виду спорта. Микрофутбол от обычного отличается и масштабами игровой зоны, и продолжительностью матча. Чтобы поразить ворота соперника у команды есть всего 2 тайма по 3 минуты. Играют усечённым составом. На поле всего 2 человека, причём защищают ворота оба, фиксированного вратаря в команде нет. К слову, о воротах. Они намного меньше обычных. А вот количество замен в микрофутболе не ограничено. Новогодний турнир провели для учащихся 2 и 3 классов школ города Владимира в детско-юношеском центре Молодёжный. Для самых спортивных подготовили кубки и памятные дипломы. Испытать себя в новом виде спорта заявились 15 команд.Илья Холодов, судья турнира по микрофутболу: "В первую очередь, нужно действовать единым целым, как команда, внимательным быть на площадке. Потому что я думаю, что получится довольно динамичная игра".Школьникам необычный формат игры понравился. Артём Барышев занимается футболом уже 3 года. По словам юного футболиста, он больше всего любит стоять на воротах. А в этом турнире пришлось сменить привычную позицию голкипера.Артём Барышев, участник турнира по микрофутболу: "Тут надо: кто успеет на ворота, тот и вратарь. Значит, нужно быстрее быть у ворот".