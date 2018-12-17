Во вторник, 18 декабря, на территории предприятия Элтекс в Новосибирске состоится второе заседание Совета по развитию цифровой экономике при Совфеде. Вести мероприятие будет вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. Главная тема заседания – повышение вовлеченности регионов в реализацию национального проекта Цифровая экономика.

Во вторник, 18 декабря, на территории предприятия "Элтекс"в Новосибирске состоится второе заседание Совета по развитию цифровойэкономике при Совфеде. Вести мероприятие будет вице-спикер верхнейпалаты парламента, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Главная тема заседания – повышение вовлеченности регионов в реализациюнационального проекта "Цифровая экономика".Участники мероприятия, среди которых также вице-премьер России Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций КонстантинНосков, а также замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, обсудятбаланс интересов регионов и центра в реализации нацпроекта.Вместес губернаторами субъектов Федерации будет обсуждаться повышениевовлеченности регионов в национальный проект с учетом возможностей иинтересов на местах. С докладами на заседании выступят Андрей Турчак и Максим Акимов.В ходе заседания участники ознакомятся реальными отечественнымипрактиками в области цифровой экономики. Так, о разработке программы поразвитию электронной экономики расскажет глава Калининградской областиАнтон Алиханов.свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис затронетвопрос формирования программ "Умный город" в субъектах Федерации. А губернаторНовосибирской области Андрей Травников расскажет о региональном опытесоздания инфраструктуры для цифровой экономики.Крометого, участники заседания обсудят рейтинг цифровизации регионов ивозможность учета результатов такой оценки при рассмотренииправительством финансовой поддержки субъектов.Решениео создании Совета по развитию цифровой экономики было принято верхнейпалатой российского парламента в апреле 2018 года. В него вошлисенаторы, представители профильных ведомств и министерств, главырегионов, ученые, члены бизнес-сообщества, представители госкомпаний. Взадачи совета входит изучение тенденций развития цифровой экономики,подготовка предложений по формированию и реализации госполитики в этойобласти.Ранее "Дни.ру" , что Андрей Турчакзаявил о необходимости разработки регионами собственных программ поразвитию цифровой экономики с учетом местной специфики. В "дорожныхкартах" должны быть предусмотрены меры по стимулированиютехнологического предпринимательства, по поддержке и защите интересовроссийских компаний, которые занимаются разработками конкурентного программного обеспечения.Такжесекретарь Генсовета "Единой России" указал на необходимостьпереобучения работников для нужд электронной экономики. Такая мера,уверен вице-спикер Совфеда, позволит сохранить для страны до 100 тысячспециалистов ежегодно до 2024 года.