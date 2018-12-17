Во вторник, 18 декабря, на территории предприятия Элтекс
в Новосибирске состоится второе заседание Совета по развитию цифровой
экономике при Совфеде. Вести мероприятие будет вице-спикер верхней
палаты парламента, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.
Главная тема заседания – повышение вовлеченности регионов в реализацию
национального проекта Цифровая экономика.
Во вторник, 18 декабря, на территории предприятия "Элтекс"
в Новосибирске состоится второе заседание Совета по развитию цифровой
экономике при Совфеде. Вести мероприятие будет вице-спикер верхней
палаты парламента, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Главная тема заседания – повышение вовлеченности регионов в реализацию
национального проекта "Цифровая экономика".
Участники мероприятия, среди которых также вице-премьер России Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин
Носков, а также замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, обсудят
баланс интересов регионов и центра в реализации нацпроекта.
Вместе
с губернаторами субъектов Федерации будет обсуждаться повышение
вовлеченности регионов в национальный проект с учетом возможностей и
интересов на местах. С докладами на заседании выступят Андрей Турчак и Максим Акимов.
В ходе заседания участники ознакомятся реальными отечественными
практиками в области цифровой экономики. Так, о разработке программы по
развитию электронной экономики расскажет глава Калининградской области
Антон Алиханов.
В
свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис затронет
вопрос формирования программ "Умный город" в субъектах Федерации. А губернатор
Новосибирской области Андрей Травников расскажет о региональном опыте
создания инфраструктуры для цифровой экономики.
Кроме
того, участники заседания обсудят рейтинг цифровизации регионов и
возможность учета результатов такой оценки при рассмотрении
правительством финансовой поддержки субъектов.
Решение
о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято верхней
палатой российского парламента в апреле 2018 года. В него вошли
сенаторы, представители профильных ведомств и министерств, главы
регионов, ученые, члены бизнес-сообщества, представители госкомпаний. В
задачи совета входит изучение тенденций развития цифровой экономики,
подготовка предложений по формированию и реализации госполитики в этой
области.
Ранее "Дни.ру" , что Андрей Турчак
заявил о необходимости разработки регионами собственных программ по
развитию цифровой экономики с учетом местной специфики. В "дорожных
картах" должны быть предусмотрены меры по стимулированию
технологического предпринимательства, по поддержке и защите интересов
российских компаний, которые занимаются разработками конкурентного программного обеспечения.
Также
секретарь Генсовета "Единой России" указал на необходимость
переобучения работников для нужд электронной экономики. Такая мера,
уверен вице-спикер Совфеда, позволит сохранить для страны до 100 тысяч
специалистов ежегодно до 2024 года.