Алла Пугачева даст сольный концерт в честь своего 70-летия. Примадонна продемонстрировала афишу предстоящего мероприятия.

Алла Пугачева даст сольный концерт в честь своего 70-летия. Примадонна продемонстрировала афишу предстоящего мероприятия.Слухи о том, устроит ли Алла Пугачева концерт в честь круглой даты или нет, муссировались в СМИ на протяжении последних месяцев. И если в окружении Примадонны говорили противоречивые данные, то сама артистка предпочитала отмалчиваться. И вот наконец Алла выступила с официальным заявлением.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Пугачева опубликовала фото афиши предстоящего сольника. На снимке запечатлены сама Примадонна и продюсер Нателла Крапивина (слева). Сообщается, что культовое событие состоится в Государственном Кремлевском дворце 17 апреля в 19.00. Отметим, что 70 лет Примадонна отметит 15 апреля."В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер.🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Алла Пугачева в сопровождении к афише.Можно только представить восторг, который испытали многочисленные поклонники. Ведь Примадонна уже много лет не радовала фанатов своими сольными концертами. "Урааааааа!!!!!!!!!", "Все будет хорошо", "Алла , Вы у нас пионер во всем , первопроходец ! Равняемся на Вас ! У Вас выбора нет !", "Сил вам и здоровья ", "Сил хватит и энергии. Живите долго", "