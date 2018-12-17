Но заглянет в Доброград

Но заглянет в ДоброградВ Суздальский кремль должен был приехать настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Однако сегодня в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея заповедника сообщили, что его визит отменяется.Дело в том, что Деда Мороза приглашали ещё при прежнем руководстве музея во главе с Игорем Конышевым. В программе ёлки в Архиерейских палатах должен был пройти и новогодний игровой спектакль «Дед Мороз и Устюжок» от артистов Московского театра охочих комедиантов.Вернувшаяся на пост генерального директора ВСМЗ Светлана Мельникова приняла решение выйти из участия в этом коммерческом проекте.Но Дед Мороз из Великого Устюга все равно посетит 33 регион. Праздник с участием новогоднего волшебника пройдет в Доброграде.