Суздаль в тройке самых популярных. Российский сервис бронирования жилья составил рейтинг малых городов страны, которые выбирают туристы для отдыха в новогодние праздники.

Суздаль в тройке самых популярных. Российский сервис бронирования жилья составил рейтинг малых городов страны, которые выбирают туристы для отдыха в новогодние праздники. В результате город-музей 33-го региона опередили только Великий Устюг в Вологодской области и Олонец в Карелии. Рейтинг составили на основе анализа броней гостиниц и домов с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Кстати, выяснилось, что туристы бронируют новогодние поездки в Суздаль в среднем на 2,5 ночи. На аренду жилья тратят 4,5 тысячи рублей в сутки на семью.